燒臘源自於廣東，更是香港的靈魂美食，而香港人買燒臘除了常見的便當雙拼、三寶飯外，更普遍是純買燒臘，也就是香港人說的「斬料」！與台灣滿街都是的燒臘便當不同，斬料的靈魂在於想吃多少、就斬多少，隨時可以斬回去加菜，台中銅鑼灣「金鐘燒臘」餐廳將這種港式消費模式引進，搶攻外帶餐飲市場商機。

位於台中市河南路上的銅鑼灣金鐘燒臘，12月份推出道地香港燒臘的斬料文化，即日起至12/31止，購買金鐘燒臘「斬料品項」或「燒臘便當」，+1元就可以加購玫瑰油雞一份，每日限量60份，賣完為止。

金鐘燒臘表示，招牌料理除了蜜汁叉燒、明爐燒鴨、脆皮燒腩和玫瑰油雞之外，最吸睛的主角就是「燒鵝」。而燒鵝在香港地位是相當的崇高，台灣的烤鴨餐廳五花八門轉角就能遇到，但是真的把燒鵝做的道地好吃的十分少有。鵝肉的肉質比鴨肉厚、軟嫩且油脂豐富自帶香氣，鵝油更是高級食材，斬料的精隨即顧客自己挑部位、選重量，就算是鵝腿，饕客也會指名買左腿或右腿，各有所好十分講究。

金鐘燒臘表示，12月呈現道地香港燒臘的斬料文化，僅提供外帶服務，由擁有40年功夫的老師傅親自操刀，從半肥瘦叉燒到港式最經典的燒鵝一次滿足，吃經典的香港燒臘免出國就能體驗。嘴饞想吃一點燒鵝或叉燒，不再是半隻鵝起跳，現場選擇部位兩數，隨時可以「斬」回去加菜。