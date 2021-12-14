義大世界888秒跨年煙火秀，特別推出三大觀賞方式，提供完美的享受視覺饗宴。（義大世界提供／林雅惠傳真）

再過2周就要迎接2022年，國內著名高雄義大世界跨年煙火，今年重返開放一般民眾入場圍觀，預計將施放888秒大型藝術煙火展演，為了讓民眾不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火秀，特別推出三大觀賞方式，提供完美的享受視覺饗宴。

「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」，12月31日將施放888秒大型藝術煙火，除了獨家在台首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，還有尺玉煙花升級版－「昇曲導付」花火特效。

888秒跨年焰火秀將於義大世界大草坪區施放，為讓觀賞民眾有不同的體驗，推出煙火三大觀賞方式，包括「義守大學－全景讚嘆區」、「義大摩天輪－超近搖滾區」及「義大皇家酒店、義大天悅飯店－飽食震撼區」。

「義守大學－全景讚嘆區」，888秒跨年煙火秀將於義大世界大草坪區施放，因此草坪對面的義守大學成為觀賞遼闊煙火全景的絕佳區域，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，視野就非常好，義大世界特別推薦校內6大觀賞點，包括1.綜合教學大樓前的百階梯、2.科技大樓前平台、3.理工大樓前、4.體育館活動中心前、5.學生宿舍前草皮、6.大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的百階梯，每年人潮最多最受歡迎。

想要超近距離感受煙火盛開的絕美時刻，就到「義大摩天輪－超近搖滾區」，義大遊樂世界官網推出獨家限定VIP摩天輪平台觀賞票，2022年的第一刻，火樹銀花就在您的眼前綻放，璀璨豔麗的煙火盛景第一排，大尺寸煙花超美超浪漫，獨家煙火搖滾區一人只要888元，再送你樂園星光票，數量有限，售完為止。

跨年夜想要邊吃美食邊看煙火，可以選擇「義大皇家酒店、義大天悅飯店－飽食震撼區」，義大天悅飯店9F空中花園，跨年當天推出「星光BBQ」，音樂美食相伴的5小時饗宴，還有絕佳煙火視角，讓您盡情享樂至2022年，大人每人價格為3300元加10％、孩童2300元加10％；此外，天悅飯店及皇家酒店的戶外廣場也都設有跨年星光宵夜，大人999元起、孩童599元起，與親朋好友飽覽煙火美景，共度絢爛精彩的跨年時光。

若不想在戶外，皇家酒店的星亞酒吧也推出跨年限定雙人套餐，包括滷味拼盤、可樂娜啤酒兩瓶，跨年夜優惠價700元加10％。訂位專線： 義大天悅飯店(07)656-8282轉8150、義大皇家酒店：(07)656-8166轉21204。

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