宜蘭市綠九市場入選經濟部中部辦公室推出專屬數位五倍券的「經濟部加碼市場大禮包周周抽獎」活動，11月及12月各出貨100箱價值2000元的大禮包，為了歡慶入選，宜蘭市公所與綠九市場合作，加碼送出6份同樣價值2000元的綠九經典大禮盒，讓12月4、5日消費滿200元的民眾抽獎。

宜蘭市長江聰淵今天（30日）到綠九市場為攤商賀喜及打氣，並且宣佈市公所與綠九市場合作的加碼抽獎活動，希望透過加碼活動宣傳綠九市場良好的購物環境及高品質的產品。

江聰淵表示，綠九市場是這次經濟部市場大禮包活動中，縣內唯一入選的市場，要入選大禮包的供應市場不但須有優良市集評鑑三星以上，參與角逐的禮包內容的豐富性、在地性也是評比重點。

市公所表示，為了慶祝獲選為經濟部加碼市場大禮包的供應市場，只要在12月4、5日，在綠九市場任一攤位消費滿200元起，即可獲得1張抽獎券（各攤位因販售性質不同，最終指定價格或條件依各攤規定為準），民眾只要將抽獎券投入抽獎箱中，12月5日上午11時30分將現場抽出市價2000元的綠九大禮盒冷凍組及冷藏組各3組，總計6盒。