賴男12日在中市在大里橋與機車發生車禍。（民眾提供）

賴姓男子今天在臉書群組貼文指出，他昨天晚上在大里橋發生車禍，當時他「趕勤務」，有開啟警示燈及鳴笛，徵求拍攝到車禍過程影像的行車紀錄器，卻引來車禍對方家長怒PO女兒被撞的慘狀，大罵：「動了6小時手術，連來看都沒有」，「你需要上班，別人就不需上班」，並憤怒留言「法院見」。

賴男在臉書「大里霧峰在地人」群組留言，他在11月12日晚上經過大里橋，在趕勤務，要去救援，他開車時有開啟警示燈及鳴笛，徵求提供行車紀錄器，並張貼出車禍現場照片。

此舉引來1名網友留言怒批：「鳴笛就可以撞執行的人？你不是救護車不符合法規，鳴笛就可以闖紅燈」，並張貼一張臉龐有多處血跡女子躺臥病床的照片，指稱「我女兒被你撞成這樣，動了6小時的手術，連來看他都沒有，你說你需要上班，別人都不用上班就是了」。

賴男回覆指出：「我沒有撞他們，是那個男生騎很快撞我車頭，我的時速只有20而已，你要不要詢問那個男生到底期（騎）多快，時速多少？是否有超速？」。對方家長為此遭惹怒留言：「法院見」。儘管賴男留言表示，他深感抱歉，有誠意解決，「但誰對誰錯也要警察機關去調查」，再度引起網友抨擊。

有網友罵，不屬於法規執行公務可鳴笛，享有優先路權的公務車輛，就是闖紅燈；也有人罵他的車輛怎麼看，也不像特種車；有人質疑，你是警察開警車？還是救護車？不是的話，你憑什麼開警示燈、開鳴笛？

警方指出，20歲賴男12日晚間21時53分開車沿大里區大里橋內側左轉往環中東路七段方向行駛，19歲的陳男騎機車載劉女，嚴國光路一段往大里橋直行，雙方在路口發生車禍，賴男及陳男均手腳擦傷，酒測都無酒精反應；劉女則牙齒斷裂、手腳多數受傷。

至於賴男是否涉及違反《道路交通管理處罰條例》非法改裝警示燈等，警方正進一步調查釐清中。