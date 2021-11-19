一名鄭姓男子擅自拿走路邊水溝蓋，碰上警方時還故意裝忙，他辯稱水溝蓋是在路邊撿來的，不是要變賣，而是自家附近的水溝上的水溝蓋也不見了，是想搬回去放，但後車箱卻放了一支鐵橇，警方對他的說法存疑，當場將該名男子逮捕後依竊盜罪嫌移送偵辦。

林園區中芸派出所警員日前巡邏時，發現一名鄭姓男子見到警察就緊張心虛，還蹲坐在車旁，假稱修理車輛。警方看其行跡可疑，立即使用警用小電腦查詢該男子資料。經查後，發現40多歲的鄭姓男子，為轄區內的列管人口，就曾有竊盜前科，眼尖的員警發現副駕駛座中載放3片，布滿土重達約20公斤的水溝蓋。

鄭男辯稱水溝蓋是在路邊撿來的，不是要變賣，而是自家附近的水溝上的水溝蓋也不見了，是想搬回去放，不過水溝蓋上印有「高市公務」字樣，經進一步追查，確實為高雄市政府苦苓腳重劃會公物，但警方發現後車廂有隻鐵橇，因此對他的說法存疑，當場將該名男子逮捕後依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。