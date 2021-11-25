1名網友日前在路邊發現1輛轎車內男駕駛竟在吸允副駕駛座女子的「腳趾」，影片中可以見到女子將雙腳放在男子的大腿上，男子則一邊吸允一邊開車，女子則淡定的划手機；地點發生在香港，PO出影片的男子笑說「啜住條女腳指揸車！會Hi啲咩？（吸著女腳指開車！會Hi點嗎？）」笑翻其他網友。

臉書社團「筲箕灣西灣河關注組」日前1則PO文上傳影片與圖片，影片中1輛轎車行駛在路上，拍攝者正拍著窗外影像，當時窗外有1排轎車，當經過1輛黑車時，竟拍到駕駛座上的男子正在一邊吃著副駕駛座女子的「腳趾頭」一邊開車，而身旁的女子則相當淡定地滑著手機。

網友在路邊發現轎車內男駕駛在吸允副駕駛座女子的「腳趾」，影片中可見女子將雙腳放在男子的大腿上，男子則一邊吸允一邊開車，女子則淡定的划手機。（翻攝自臉書社團「筲箕灣西灣河關注組」）

從原PO的影片中，可以看見駕車的男子鼻子先是靠近女子的大拇指，接著開始大口咬下，全程都被拍下，而地點疑似在香港，原PO笑說「啜住條女腳指揸車！會Hi啲咩？（吸著女腳指開車！會Hi點嗎？）」

不少網友紛紛留言，「在腳裡抹了點白花油嗎」、「開車勿啜腳，啜腳勿開車」、「厲害啊」、「好噁心的畫面」、「肯定不是第一次，腳板底還咬破了」、「其實人家的私關我們什麼事呢」、「這樣都被拍到」。