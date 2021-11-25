總統蔡英文今天（25日）視察藻礁，現場並無激烈抗議，僅有僅有幾名退警協會成員、觀音挺藻礁聯盟戴兆華在場表達訴求。（陳夢茹翻攝）

總統蔡英文25日到桃園市觀音區視察觀新、大潭藻礁生態及三接、大潭電廠，現場並無激烈抗議活動，僅有幾名退警協會成員在外場喊口號，另外，觀音挺藻礁聯盟戴兆華欲到現場發送新聞稿、表達自己的訴求，卻被多名員警包圍，讓他相當不滿，直呼「馬英九比小英更有民主風範！」。

蔡英文25日視察大潭藻礁生態及三接、大潭電廠，由桃園市長鄭文燦等人陪同，雖然藻礁公投領銜人潘忠政等人同時是到台北召開記者會，但警方不敢懈怠，於各路口進行交通管制，嚴防抗議衝突。

觀音挺藻礁聯盟戴兆華在現場想把自己準備的新聞稿拿給台北的記者，卻不料人被擋在外圍進不去，他相當不滿，在臉書寫下「馬英九總統比小英總統更有民主風範！」。

戴兆華表示，自己破紀錄了，2015年蔡英文為總統候選人時曾到觀音，替黑金郭家的議員輔選，當時他被9名警察圍著，今天（25日）上午7點58分，總統蔡英文訪視藻礁 ，他被26名警察圍住。馬總統的維安規格，路邊可以舉標語、抗議，但不准丟東西，小英總統的維安規格，路邊不能有人，民眾不能直視總統車隊。

戴兆華說，他從大馬路一直被逼到確定不會被總統車隊看見，其實警察是希望他到樹叢裡連大門都看不見，等車隊走了再出來。他直呼，「我不是去抗議的！」，昨天就連絡警察局，連新聞稿都給了，只是想讓台北的記者能夠聽聽真正在地的聲音，至少能看到新聞稿，結果卻連記者的遊覽車都不能靠近。

戴兆華也譴責議員郭蔡美英，他表示，郭跟在總統身後，但她傳達的是真實的民意，還是她的私人利益？郭曾在總質詢時說「一定要興建第三接收站」、「我們都沒有反對」、「觀音所有鄉親都沒有反對三接！」，反問難道他不是鄉親嗎？