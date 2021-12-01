國民黨桃園市議員舒翠玲、梁為超、林政賢、詹江村、朱珍瑤1日進行公投宣講，將變形金鋼行動宣傳車開至桃園區仲平黃昏市場，5人輪番宣講、呼籲鄉親投下4個同意。

市議員舒翠玲表示，變形金鋼行動宣講車可合併延伸，左右兩側長2.9公尺、寬1.92公尺；後側1.6公尺、寬1.92公尺，共有3面LED大螢幕電視牆及擴音器，具有「車到哪裡、講到哪裡」的超強機動性。

該輛行動宣講車將從即日起至17日，深入桃園市各區宣傳國民黨公投4個同意理念，搭配約12分鐘的錄影帶巡迴播放，隨時隨地向鄉親及選民放送公投訴求爭取認同。

市議員梁為超、詹江村指出，反萊豬不等於反美豬，民進黨顛倒是非、模糊焦點，蔡政府黑箱決策規避立法院監督，以一紙行政命令就開放萊豬進口，民進黨根本是傲慢霸道、藐視民意，不顧國民健康，政府黑箱決策且迴避立院監督。公投绑大選能提高投票率、减少行政成本，更具民主正當性。

2018年「以核養綠」公投通過，政府完全不理會人民的意見，仍決定續推非核家園，把人民的公投踩在腳底，總統蔡英文曾喊出「藻礁永存」、桃園市長鄭文燦當選時承諾要將桃園藻礁海岸列為暫定自然保留區，現在卻絕口不提，這些承諾都完全跳票。

市議員林政賢則說出順口好記的打油詩，「人民要健康、萊豬不要來」、「公投綁大選、民意才凸顯」、「藻礁投同意、生態才永續」、「核四要重啟、台灣不缺電」，呼籲所有鄉親1218公投一定要投下4個同意。

擁有醫療護理專業的市議員朱珍瑤表示，無論站在醫療面或法律面，民眾不應擔心害怕吃到含有萊劑的豬肉，反萊豬就是為了保護下一代孩子的健康。