盧秀燕回嗆，不像妳同意萊豬進口、破壞藻礁換電力等；對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張，都予以支持。（陳世宗攝）

四大公投議題於台中市議會上演兩個女人的唇槍舌戰！民進黨市議員陳淑華7日市議會市政總質詢，要求市長盧秀燕針對三接遷離與重啟核四兩大公投案表態，嗆盧民選首長要把能源政策說清楚、不要為政治利益閃閃躲躲；盧秀燕回嗆，不像妳同意萊豬進口、破壞藻礁換電力等，雙方你來我往展開激烈攻防。

綠營市議員陳淑華、邱素貞、謝明源與蕭隆澤於市議會聯合質詢，陳淑華要求盧秀燕針對公投三接遷離大潭、重啟核四等，公開表態同不同意？應對市民要說清楚、講明白？陳淑華逼問盧秀燕三接遷離一旦過關，台中火力電力發電燃煤將增加500萬噸，盧市長不應一再閃躲？

陳淑華指出，蘇院長稱讚盧市長頭殼讚！反對核四蓋在台中、核廢料放在台中，想必結果也很清楚。那在其他縣市核四重啟盧市長同意或不同意？盧市長不敢講同意、也不敢講不同意。如台灣發電量因三接議題使得發電量新增不及，造成用電缺口就有燃煤的風險？

陳淑華說，三接案已從馬英九時代規畫的232公頃，現在的政府已縮小成23公頃；工程外推方案盡全力保護藻礁，將影響降到最低。顧藻礁又可以顧供電，顧環保又可以顧空汙。台中市是全國用電量最大的城市，有用電需求，天然氣是重要的橋接能源，應速讓三接通過，也應讓中火儘速燃氣。

盧秀燕反駁說，若守護藻礁的公投通過，也不認同讓中火增加燃煤的主張，她與台中市民都會堅決反對讓中火燒更多煤炭；關於核四議題，相信民眾會做出正確的選擇，公投是憲法保障民眾表達民意的權利，她尊重民意的展現。

陳淑華氣得直問盧秀燕很多遍，你對兩個公投到底同不同意？盧秀燕回應強調，「議員我已經回答了。」對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張，都予以支持；民眾的健康至高無上，不能被妥協，也不能作為商業利益的交換，民眾的健康是要被堅持的。