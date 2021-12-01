民進黨立委高嘉瑜30日傳出，被男友林秉樞在新北市板橋某飯店內施暴、控制行動，導致臉部、喉嚨及手上都有瘀青及傷痕，引起各界關注。對此，網紅「四叉貓」劉宇表示，藍綠兩方都認為高嘉瑜家暴事件都跟「總統蔡英文」有關。

四叉貓30日傍晚在臉書發文表示，「某些綠營支持者：高嘉瑜操弄新聞把蔡英文翻轉公投的聲量都蓋掉了；某些藍營支持者：高嘉瑜幫蔡英文轉移假論文的輿論焦點大家別上當！」並標記寫下「一個受害者，各方表述」。

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某些綠營支持者： 高嘉瑜操弄新聞把蔡英文翻轉公投的聲量都蓋掉了． 　 某些藍營支持者： 高嘉瑜幫蔡英文轉移假論文的輿論焦點大家別上當！ 　 #一個受害者 #各方表述

劉宇發佈於 2021年11月30日 星期二
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