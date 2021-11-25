買菜騎錯車的男子發現騎錯車很抱歉，在警方協助下騎回自己的車。（斗六分局提供）

烏龍巧合！1名在莿桐鄉鄉市場賣滷物的呂姓男子日前報警他的機車失竊，警方獲報在市場繞了一圈，發現一輛廠牌型號一模一樣、同樣沒拔車鑰匙的藍色機車，查詢車籍資料後，在一名買菜的男子家裡找到失竊的機車，鑰匙也還沒拔除。

斗六分局莿桐分駐所日前中午接獲在莿桐市場賣滷味的呂姓老闆報案，其機車放在門口未拔鑰匙，不知是否遭人竊走。

莿桐分駐所員警在市場繞了一圈找到一模一樣的機車、鑰匙也沒拔走，但該輛並不是失竊車輛，警員王日成研判有人騎錯了！

員警查詢車籍資料，前往該車林姓車主住家查看，發現報案人不見的機車果然停在他家門口，且鑰匙還未拔除，原來林姓男子從市場買菜出來，看到「自己的」機車沒多想就騎走。

警方表示，2名車主平時都沒有拔機車鑰匙的習慣，又很巧合都停在市場門口，相距200公尺，才會造成其中一人一時不察騎錯機車。

賣滷味的呂姓男子感謝警方積極的幫他找回機車，以為愛車遭竊，內心忐忑不安，幸好只是騎錯車，能夠在短短幾分鐘就尋回愛車真是太好了。

警方呼籲，雖然本案真相是牽錯車的烏龍案件，民眾停放車輛離去時，務必要將車輛熄火並取下鑰匙，貴重物品也避免放在車上，切勿貪圖方便，以免會增加遭竊的風險。