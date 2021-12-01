最遙遠的距離 聽力退化婦一門之隔上演烏龍失蹤記

台中市南區68歲魏姓婦人日前上演一齣失蹤記，丈夫聯繫不上心急如焚報警協尋，但沒想到這一切竟是烏龍！原來婦人根本沒有走失，僅是聽力退化沒有聽到丈夫的來電，連警方到訪按電鈴也不曉得，卻讓無法離開工作崗位的先生急得像熱鍋上的螞蟻。

台中市政府警察局第三分局健康派出所員警日前中午接獲報案，羅姓男子表示其太太魏姓婦人上午9時許騎機車外出買東西，直到中午一直聯繫不上太太，電話轉入語音信箱，擔心其發生意外，而羅男因上班無法返家查看，只得報案請警方協助。警方到達魏姓婦人住處，按門鈴及呼喊均無人回應，研判婦人應尚未返家，備勤警員徐紹軒則於所內搜尋婦人之足跡，發現其於11時許，從大里區往住家的方向行進。

巡佐陳明輝、警員林如凌同步到婦人住處管理室調閱監視器，估算婦人可能返家時間，請管理員協助調閱該時段的鏡頭，果然不久就發現婦人已於當天11時10分搭電梯返家。原來魏姓婦人早已返家，僅是因為聽力退化沒聽到來訪門鈴及電話聲，直到其女婿持鑰匙入屋確認，才了解原來一切都是烏龍！

科技日新月異，警方呼籲，如有聽力退化的長輩獨自在家，可協助將手機開啟震動功能或添購閃光門鈴等設備，藉由觸覺、視覺或其他感官的輔助，讓長輩接收通知不再困難，亦可於家中客廳、飯廳等公共活動空間加裝監視器，用手機就能同步觀看家中狀況，或是透過智能系統遇有狀況即時發報，再也不用擔心長輩獨自在家發生狀況。