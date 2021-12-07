農委會茶業改良場2021年向衛生福利部食品藥物管理署申請「茶葉中多重元素檢驗方法」，業經審查通過，並公告為公開建議檢驗方法，且已有南投縣鹿谷鄉農會等主辦單位大力支持配合抽驗。

茶改場場長蘇宗振表示，台灣的烏龍茶（高山茶、凍頂烏龍茶）多以青心烏龍與臺茶12號（金萱）等茶樹品種產製，由於東南亞等國家如越南、印尼、泰國及中國大陸等地，多年來經引進相同品種、製茶機具及製茶技術所仿製生產，稱為「台式烏龍茶」，其不易從品種或外觀與國產高山茶或凍頂烏龍茶區別。

蘇宗振場長指出，茶改場建立的多重元素檢驗方法，是透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，再搭配收錄各國的茶葉所建立的資料庫，據以建立判別國產和非國產 (境外) 茶葉的鑑別技術。

茶改場說明，為強化國產茶與進口茶標示及市場區隔，會同農糧署進行2021年冬季地方特色茶競賽產地抽驗樣品之鑑別分析，鑑別結果係依據茶改場多重元素分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定等資料庫所建立之烏龍茶產地鑑別技術綜合研判所得。