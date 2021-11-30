台中市警察局第二分局11月29日下午獲報台中市北區忠明路、忠明二街口爆發街頭吵架氣氛火爆，警方發動警網2分鐘內到場卻只看見5名年輕男子正要離去，他們聲稱來找人、沒找到人，唯11月30日傍晚警獲影像畫面，發現5人疑在街頭痛毆1名工人，隨即成立專案小組將相關涉案人員通知到案，以釐清案情。

台中市二分局11月29日15時24分許接獲民眾報案，指稱在台中市北區忠明路與忠明二街口一處道路開挖工地有人吵架、氣氛火爆，警方2分鐘後到場，卻未發現有爭吵情事，隨即在周邊搜巡，於工地約100公尺處發現有5名男子往外走。

經上前盤查，41歲沈男、19歲林男、18歲沈男、17歲許男以及18歲游男5人乘同一車來此工地要找59歲游姓工人，但沒有找到，正在離去，警方不敢輕忽，再到工地詢問陳姓工地主任，陳男也表示5人要找一名游姓員工，並詢問是否在此工作？陳男回應游姓員工沒有在此工地工作，5名男子即自行離去。

由於5男的說法與工地陳姓主任大致相符，且他們身上無明顯犯罪跡證，另因工地現場無監視器可供調閱佐證，警方依法盤查後抄錄5男人別資料後讓其離去。

唯30日傍晚警方獲民眾提供影像，影像中同一地點有5名年輕人當街痛毆一名工人，獲此重要證劇警方現已連夜將全案證據報請台中地檢署指揮偵辦，要傳喚相關人到案，並將依法嚴辦。

台中市警局長蔡蒼柏說，台中市警局秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，對於街頭暴力滋事分子，除依聚眾鬥毆、妨害秩序偵辦，絕不允許滋擾、暴力威脅出現在台中市。