21歲滕姓男子持水果刀刺死31歲曾姓男子，被警方帶回偵訊。（翻攝畫面）

慶生變調！嫌酒吧服務太差起衝突 男子遭刺送醫不治

慶生變調！21歲滕姓男子與友人今（2日）凌晨2時許前往新北市永和區福和路某酒吧續攤慶生，豈料因隔壁桌31歲曾姓男子抱怨店員服務太差，雙方發生口角、扭打，滕男一怒之下拿出水果刀揮砍，造成曾男腹部臟器外漏，送醫後不治，警方將滕男帶回偵訊，訊後依殺人罪嫌送辦。

據悉，滕男無業，與多名友人相約於永和區福和路某酒吧續攤慶生，曾男與31歲徐姓男子為隔壁桌酒客，雙方互不熟識。

曾男飲酒後抱怨店員的服務態度太差，在現場咆嘯店員，滕男不滿嗆聲「今天我慶生，不能給個面子嗎？」雙方因此發生口角互嗆，進一步上演全武行，滕男拿出水果刀揮舞刺向曾男，造成他腹部臟器外漏，警、消獲報抵達，曾男送往永和耕莘醫院急救，於凌晨3時許宣告不治。

警方將滕男帶回偵訊，正進一步釐清犯案過程及動機，訊後將依殺人罪嫌送辦。

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