連日低溫，一名街友在板橋華東公園涼亭內休息，讓當地居民感到不安，轄區內警方前往了解該街友背景，得知這名街友竟然是一名電工程師，因為今年6月被公司裁員，花盡積蓄後，無顏返鄉見父母，才會流浪街頭，警方得知處境，自掏腰包拿車錢讓他返鄉與家人團聚。

本月2日氣溫驟降，員警獲報到板橋華東公園內，巡視在涼亭內休息一名街友，經詢問得知，這名潘姓街友今年46歲，來自屏東，原本是電子工程師，多年前聽聞台北工作機會多，就北漂工作，卻在今年6月遭公司裁員，花光積蓄後覺得沒臉回鄉見父母，就開始流浪街頭。

轄區內派出所所長鍾明豐和警員何明洋了解情況後，給予潘男開導和鼓勵，然後與另兩名員警自掏腰包出車資，幫助潘男在寒冬歲末前，返鄉與家人團圓，潘男離去前感激不已，並承諾回到屏東後一定會歸還車資。

板橋分局長劉炯炫表示，近期氣溫驟降，對獨居老人、行動不便的弱勢者除須要關懷和協助外，也請派出所調查轄區街友並妥善安置，而民眾若在轄區內發現相關情況，也可以主動聯繫警方或通知區公所、社福單位等，以便即時援手，讓大家都能平安度過寒冬。