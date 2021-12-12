針對今（12）日上午雙北30萬戶停電一事，台電於下午召開記者會，台電總經理鍾炳利指出，中午1:07分已全數復電，隨著大台北電網負擔越來越大，台電萬隆新的室內變電所已於兩年前興建完成，若能儘早啟動，將可避免發生類似事故，台電將會與當地居民繼續溝通。

鍾炳利表示，這次事故是由於萬隆一次變電所變壓器高溫，造成絕緣油燃燒，燃燒的濃煙又引發匯流排斷路開關器跳脫，然後七張、秀朗等多個配電變電所（二次變電所）也跟著跳掉，這一連串的反應造成了30萬戶停電，但在台電搶修下，5分鐘內161KV復電了，11分鐘內69KV復電了，15分鐘內九成的用戶復電了，至中午1:07分全數復電完成。

鍾炳利表示，目前的萬隆一次變電所是在1999年興建的，有一段時間了，雖然也有定期巡檢，仍發生了本次的突發事件，若能搬進一街之隔的新的萬隆室內變電所，由於相關設備不論是變壓器、開關設備、消防設備都更完善，應可避免發生類似事故。

他表示，新的萬隆一次變電所是室內的，兩年前已興建完成，但由於民眾有疑慮，尚未能進場安裝相關設備，未來將會多與當地居民溝通，希望能儘早讓新的萬隆室內變電所啟用，至於現行舊的變電所，也會增加巡檢的頻率，以避免突發事故再發生。