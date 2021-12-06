劉姓女子在網路遇到自稱戰地醫生的男子，至銀行匯款2萬元幫「未婚夫」通關來台結婚，警方當場戳破詐術。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市40歲劉姓女子日前在網路認識1名自稱來自聯合國的戰地醫師，對方聲稱在葉門照顧孤兒及弱勢族群，每日噓寒問暖，讓劉女墜入愛河成為未婚妻，2日奔銀行匯2萬元給對方當來台結婚的通關費，行員察覺有異報警；警方勸阻：「沒見過面就要錢，這百分之一萬是詐騙！」一語驚醒劉女打消匯款念頭。

前鎮分局復興路派出所副所長李家銓、警員翁佳妘2日10時許接獲中國信託銀行報案，指稱1名女子要匯款給戰地男醫生，疑似遭詐騙。警方到場了解後，40歲劉姓女子向警方表示要匯款給「從事聯合國戰地醫生的未婚夫」，警方問「你們見過面了嗎？」劉女回「沒有」。

警方當下又追問「你們是怎麼認識的？」劉女表示，在臉書認識自稱是被聯合國派去葉門的骨科醫師，對方在當地救助孤兒及弱勢族群，由於相談甚歡，讓她以為找到另一半，因此互許終身，成為對方的未婚妻。

劉女指出，因對方聲稱要來台和她結婚，希望能匯台幣2萬元幫助他先回國，才能順利來台見面；警方聽完劉女說法，勸說：「這百分之一萬是詐騙，我們看太多了」，警方勸劉女從沒見過面的人，為何要匯錢？醫生不可能連2萬元都沒有，這些都是愛情詐騙伎倆，不是真愛。

被愛情沖昏頭的劉女才恍然大悟，相信自己遇到愛情騙子，取消匯款，並感謝行員及警方協助。