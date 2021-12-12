服務生的薪水普遍偏低，若是可以收到客人的小費，一定會非常開心。美國一名女服務生日前收了一筆12萬的小費，不久後竟慘遭老闆開除，這起事件瞬間引發網友關注，儘管餐廳事後出面說明原因，但大部分人還是無法接受，並對餐廳的作法感到很傻眼。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在阿肯色州本頓維爾（Bentonville），本月初當地一間房地產公司前往餐廳聚會，總共44名客人，他們為了感謝服務生布蘭特（Ryan Brandt）和另一名服務生當晚的熱情款待，每個人各掏出100美金，共計4400美金（約新台幣12萬）作為小費，房地產公司老闆懷斯（Grant Wise）還和布蘭特拍片，宣布她和另一名服務生可以平分這些小費，讓布蘭特感動地掩面哭泣。

布蘭特原本想用這筆錢償還學貸，沒想到餐廳得知這件事後，要求她交出小費，並和其他服務生平分，這意味著布蘭特只能得到20%。事後布蘭特向懷斯提及此事，對方認為餐廳的作法不符合他的原意，表示只想把小費交給服務自己的人，於是和餐廳要回了錢，並在私底下把4400美金重新交給布蘭特。

原本還很開心的布蘭特卻在不久後樂極生悲，她因為向客人透露餐廳平分小費的事情，違反公司的規則而遭到開除，這個理由讓布蘭特無法接受，她崩潰地表示自己還有貸款要還，一夕之間沒了工作讓她相當無助。

而最初給她小費的懷斯得知此事後也很震驚，「我完全不理解為什麼這種事情會發生在她身上」，並在網路上籌資募款，希望能幫助布蘭特度過這段艱難的日子，所幸很快就有好消息傳出，懷斯透露布蘭特已經找到新工作，並關閉了募款網頁。