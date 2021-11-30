高雄市11月15日至21日發生4件死亡車禍，造成4人不幸死亡，其中3人是高齡者，根據交通局統計資料顯示，今年1月至11月21日為止，全市高齡者發生車禍死亡已有168人，不論是交通局或警察局均提醒天色昏暗之際，長輩外出最好穿戴亮色衣物，有網友酸「為何檢討行人穿著，而不是檢討路燈亮不亮、車子有無開大燈？」。

高雄市交通局在臉書官網公布，11月15日至21日交通事故快訊，統計數字顯示，上周共發生4件死亡車禍，其中高齡者有3人；根據市警局統計資料，今年度死亡車禍共造成168人死亡，其中有64人是高齡者。

高市警局製作提醒長輩外出要穿亮衣、朝著亮光走的宣導圖。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

交通局在官網中指出，長輩死亡事故增加，難怪有人說：「交通安全跟防疫一樣重要！」交通局因此提醒長輩在秋冬之際、天色昏暗時，出門前一定要做好保暖跟交通準備，外出時要穿戴亮衣物、行走行人穿越道以及駕駛、行人要多留意路口狀況。市警局也不定期提醒家中長輩要遵守交通規則，外出要帶著光芒走，身上加裝反光裝置、攜帶手電筒，走在亮處、穿亮衣，以保護自身安全。

有網友在交通局官網留言，對於高齡長輩外出穿亮衣有不同看法，有網友指出「車體越大該要負起的用路安全責任越重，並打造友善行人環境才是常久之路」、有網友表示，「記得宣導一下駕駛轉彎要減速看有無行人，不要搶快轉彎刷卡行人，撞到才在那邊ABCD柱都they的錯」。

有網友則認為「檢討行人穿太暗，怎麼不是檢查路燈？怎麼不是檢查隔熱紙透光率？不檢討車子有沒有開大燈？」、「要求穿戴亮衣物，行人穿越道的照明設施或夜間辨識方法也要做好」。