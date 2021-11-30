高雄李姓男子追求網友王姓女子不成，竟公然當街騎車綁走王女，期間王女向路人呼救未果，直接被載回李男住處軟禁14小時。王女最後趁隙奪回手機向友人求救，報警下脫困，高雄地院依妨害自由罪判李男8月，可上訴。

2020年9月王女和李男是網友，兩人相約見面時李男提出交往要求，王女以自己上一段感情還沒處理好、還需要時間為由拒絕。

沒想到李男無法接受，竟從機車置物箱裡拿出一把短刀劫走王女手機，還逼王女坐上機車跟自己回家，一路上王女不斷試圖向路人呼救但都沒人理她，最後被載回李男住處，軟禁14小時。

所幸王女軟禁過程沒有遭到侵犯，還趁李男不注意搶回手機，聯絡友人幫忙報警。李男辯稱王女當時心情不好有輕生念頭，才會帶她回住處安撫，並非軟禁。

高雄地院根據王女傳給友人「為什麼不讓我回家」、「當他把我手機搶走、逼我按密碼」、「我好害怕」的訊息，認定王女非自願留在李男住處，證明行動自由遭到剝奪，依妨害自由罪判李男8月，全案仍可上訴。

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