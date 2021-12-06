李姓男子前年與江姓女子離婚後不到4個月，江女生下一子，李男驚覺對方外遇憤而提告求償，台灣高等法院維持一審判決，認定李男與江女婚姻存續期間，江女與洪男有性行為已侵害李的配偶權，判決連帶須賠償45萬元定讞。

李主張，2019年1月間，洪男與江女有通、相姦之行為，江女因而受孕，並在2019年10月31日產下一子，但他與江女同年6月才辦理離婚，依時間推算，江與洪性交行為侵害他基於配偶關係之身分法益情節重大，致精神受有極大痛苦，請求連帶賠償60萬元。

江、洪辯稱，江女在2016年11月間即與李協議分居，並洽談離婚條件，婚姻已經破裂，是雖於婚姻關係存續中與洪發生性交行為，並無侵害李的配偶權之情事，且洪也不知江為有配偶之人，並無故意侵害李的配偶身分法益等語。

一審及二審都認定洪男與江女不忠實行為，對李婚姻圓滿之侵害及造成精神上痛苦程度，須賠償精神慰撫金金額45萬元。