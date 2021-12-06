蕭姓男子抱怨媳婦不做家事，日前在住處發生爭執，不僅徒手毆打對方頭部、臉部，更恐嚇「要殺了妳、要讓你死」，嚇得女方報警提告，屏東地院法官審酌後判決需賠償女子2萬1060元精神賠償及醫藥費，全案定讞。

判決指出，蕭男某日晚間8時許，住處內因細故與媳婦發生爭執，除恐嚇「要殺了妳、要讓你死、我現在想要你的命、你都不知道」等語，事後更拳腳相向，導致女方頭部創傷、下唇撕裂傷0.5 公分、右上臂挫傷等傷害。

蕭男坦言動手，但辯稱恐嚇的部分是氣話，都是因為媳婦不做家事，將2個女兒丟給他照顧，才會去找媳婦溝通，請她不要吵鬧，不然生活很難過。

承審法官認為，公媳有緣成為一家人，因生活習慣家庭背景不同，同居一處時，難免有所摩擦誤會，本應互相理性溝通，和平相處，且蕭男年長媳婦20餘歲，人生經驗較豐富，更應懂得暴力無助於解決問題的道理」

但竟在一怒之下動手傷人，造成媳婦精神上痛苦，徒增彼此間嫌隙，實在是做了不好的示範；考量蕭男毆打媳婦時僅徒手而未持武器，並非預謀下重手，且媳婦傷勢已康復，可見傷勢不重，審酌後判賠精神賠償2萬元，加上1060元醫藥費。