新北板橋四維公園籃球場鬥毆 2人遭球棒爆頭

新北市板橋區四維公園內昨（11日）晚發生鬥毆事件，2名男子頭部遭人持球棒重擊，送醫後無生命危險，但仍須住院觀察，轄區海山警分局於案發後1小時，迅速逮捕涉案4人，訊後將依傷害、妨害秩序罪嫌函送偵辦。

據了解，22歲徐姓、24歲蕭姓、27歲于姓、26歲林姓男子昨晚在四維公園打籃球，10時許20歲蕭姓、22歲楊姓男子到籃球場要求徐男等人為日前糾紛道歉，並賠償6包香菸，徐男一氣之下跑回家拿球棒，夥同蕭男持球棒毆打對方，于、林則在場助勢，被打的蕭、楊2人被球棒爆頭及四肢多處擦挫傷，倒地無力反抗，行凶4人即逃離現場。

警方獲報到場，2名傷者仍有意識，指稱遭徐等毆打，警方隨即協助將傷者送醫並追緝嫌犯，1小時內即將徐等4人全數帶回偵辦。

徐、蕭2人坦承動手，于、林則供稱只在旁助威，並未出手。2名傷者因在住院觀察，尚未製作筆錄。偵訊後全案將依傷害、妨害秩序罪嫌函送新北地檢偵辦。