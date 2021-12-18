1名男網友日前與女友愛上「吸食蒟蒻」，2人喜歡在睡前吸蒟蒻當作宵夜，既有飽足感也較無負擔，但沒想到2人在房間「吸吸漱漱」的聲音引起他的母親注意，母親對他說「男生要多保護女生一點，不要只想著自己開心」，讓他相當無奈，解釋2人只是在吸食蒟蒻。

該男網友在Dcard上發文表示，「最近跟女朋友很常晚上不睡覺在…吸食，每次吸食完我們都輕飄飄的，像被掏空一樣，這東西就是…蒟蒻」，他說最近和女友迷上吃蒟蒻，還笑說「用力吸完吸到真空時，還可以拿去吸住一些敏感的地方，譬如…舌頭，會很舒服」，他說睡前吃蒟蒻又有飽足感、負擔不重，不料卻因此鬧出笑話。

1名男網友日前與女友愛上「吸蒟蒻」，2人喜歡在睡前吸蒟蒻當作消夜，既有飽足感也較無負擔，但沒想到2人在房間「吸吸漱漱」的聲音引起母親誤會。（翻攝自Dcard）

該男網友說，某天他的母親對他說「兒子，昨天媽媽又聽到你跟XX在房間『吸吸漱漱』，知道你們年輕人對那個會很好奇，但不能因為仗著你們年輕就太頻繁，還是要考量自己的體力，尤其你是男生要多保護女生一點，不要只想著自己開心」，讓他聽完相當無奈，事後PO文笑說「被我媽誤會啦…」。

其他網友則留言說，「你敘述的好好笑」、「感覺你媽會是個好婆婆」、「真的很讚，睡前想吃點小物，但又不想太撐，這個就真的份量超剛好」、「乾，你們情侶倆也太搞笑，以為在大戰」、「我也想要玩，可以一起嗎」、「好好笑，不可以壞壞」、「我嚴重懷疑，吸到最後不是在吸蒟蒻」。