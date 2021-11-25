中央警察大學20歲許姓學生涉嫌今年暑假時，從加拿大空運大麻花、大麻，包裹在機場被關稅局人員發現。專案小組於許男母親在住家簽收後，立即持拘票拘提許男，檢方偵結依毒品罪嫌起訴。警大表示，接獲通知後已開會討論，將許男開除。

檢方調查，許姓男子明知大麻是第2級毒品，卻和暱稱「DUCK」的不明人士，以自家住處為地址，7月26日從加拿大空運第2級毒品大麻花2包共63公克、大麻產製品5包134公克。8月5日入境時，在機場被台北關稅局人員發現。

桃園地檢署獲報後，指揮桃園警分局人員，8月12日偽裝成快遞人員，將包裹送到許男住處，等許男母親簽收包裹後，隨即出示拘票將許拘提。檢方偵辦後，許男於警詢、偵查中坦承犯案，加上郵包資料、郵局簽收清單、手機截圖為證，認定許涉犯毒品危害防治條例、懲治走私條例，將其起訴。

警大則說，接獲桃園警方來電獲知此事後，校方完全配合偵辦，並依校規立即開除，且絕無其他學生涉入。