打擊「棒球隊」！礁溪警分局逮捕涉嫌持球棒打傷他人的盧姓等5 名嫌犯。（警方提供／胡健森宜蘭傳真）

近來各地傷害事件頻傳，暴戾之氣猖獗，「球棒隊」更成為社會關注的對象，也是警方嚴打的目標，宜蘭縣礁溪鄉在今年6月發生談判債務糾紛，進而持球棒將人打傷的事件，礁溪警分局在23日持拘票及搜索票將打人的盧姓等5名犯嫌查緝到案，並查扣球棒、西瓜刀等證物，依組織犯罪、妨害自由、傷害等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

礁溪警分局表示，今年6月接獲民眾報案，表示在礁溪路五段麥當勞前發生妨害自由、恐嚇取財事件，經進一步瞭解，原來是李姓報案人與盧姓男子有債務糾紛，雙方相約談判，一言不和之下，盧某夥同同行的4名男子分持球棒、西瓜刀先將被害人毆打成傷，並挾持被害人向其友人佯借3萬元得逞，又至超商盜領被害人帳戶內5000元。

盧姓等犯嫌食髓知味，再與被害人另一友人相約在礁溪麥當勞前，想要再索取2萬元時，遭對方識破並報警處理，犯嫌見事跡敗露，於是將被害人李姓男子載往壯圍鄉某處丟包後逃逸。

礁溪警分局獲報後立即成立專案小組，迅速調閱相關監視器，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經過長期地監控蒐證，並依警政署通報執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，在本月23日持拘、搜票，兵分多路，將以盧嫌為首等5名犯嫌查緝到案，查扣球棒、西瓜刀等證物，訊後依涉犯組織犯罪、妨害自由、妨害秩序、恐嚇及傷害罪嫌移請臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。