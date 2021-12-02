台北市北投區1日發生當街擄人案，據了解，一名28歲林姓男子疑似欠王男約200萬元賭債未償，王男心生不滿遂撂人當街持槍架走林男，與林男同行的友人嚇傻，立刻報警求援，警方獲報後1小時火速把人救出並逮回王男，詢後依妨害自由與恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦。

據《CTWANT》報導，警方指出，1日上午有民眾跑到派出所報案，稱朋友被人持槍押走，警方獲報後隨即展開調查，發現涉案車輛一度開往新北市，隨後又駛往北市北投區。

警方循線追查，火速於一小時內發現林男被困在北投秀山路與中和街口，立刻派員前往救人，所幸林男被救出時並無外傷，同時也將涉嫌擄人的王男逮回局內偵辦。

警方調查發現，林男欠王男約200萬元的賭債一直沒還，造成王男心生不滿，才撂人把林男帶走，警詢後依涉妨害自由、恐嚇取材等罪嫌將其移送地檢署偵辦；另考量王男有殺人未遂前科，這次涉嫌持槍擄人將會擴大追查內幕。