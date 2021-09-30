2020年9月高雄吳姓男子在台南被4人強押到嘉義的汽車旅館，砍了小腿2刀，還被迫簽下30萬元本票，經支付10萬元才脫身就醫。事後，3人被檢方依擄人勒贖罪起訴，但一審法官卻以被告並非「窮凶惡極之人」，變更起訴法條改依加重強盜罪，輕判主嫌陳姓男子徒刑4年 8月。

合議庭指出，被告的目的只是向被害人索取財物，主觀上並沒有藉由擄掠被害人的人身自由換取相當對價之意，加上最終也只取得10萬元，金額與社會認知存在大幅落差，難以認為與「贖身」的概念相合 ，因此變更法條改依加重強盜罪論罪。

合議庭還認為，3名被告僅因一時失慮犯罪，加上雖造成被害人受傷，但過程中仍積極提供包紮救治，未再施加暴力，最後還將被告送醫診治，顯見並非窮凶惡極之人。

據查，陳男與吳男借貸發生糾紛，去年9月6日晚上佯裝要再借錢，將吳約到台南麻豆後，即夥同李姓、余姓及在逃通緝中的彭姓男子控 制對方行動，彭男還持刀朝吳的小腿砍了2刀。最後4人更開著被害人的汽車，將吳押往嘉義某汽車旅館軟禁，並逼迫簽下30萬元本票。

由於吳男沒有現金，向友人求助，友人與陳男等人斡旋後，先匯出 5萬元取信對方，再約碰面支付1萬元，最後連提款卡也被陳男拿去盜領4萬元，合計支付10萬元後，吳才被丟包到部立嘉義醫院，經就醫後無生命危險。

台南市警方獲報策動陳男投案，再追緝李、余2人到案，台南地檢署則依強盜與擄人勒贖等罪嫌提起公訴。不過，台南地院審理後，認 定3嫌並非擄人勒贖，僅依加重強盜罪輕判陳男4年8月、李4年5月、 余3年10月，此案仍在高院審理。