摩爾投顧分析師張志誠表示，美股4日因通膨加劇、10年期公債殖利率彈升，以及債務僵局影響，四大指數全數收黑，那斯達克指數及費半指數跌幅逾2％，向下測試年線支撐。台股5日受美股空頭氣焰影響，開盤下跌近200點，所幸盤中出現支撐買盤，跌幅不再擴大，尾盤收漲52點，留下影線，後續2日將是關鍵。

美國債務違約期限接近，自立國以來雖曾被調降信用評等，但未曾債務違約，因為若真的違約，不僅美元會嚴重貶值，產生的連鎖效應也將成為一場經濟災難，兩黨自然明白這個道理，誰也不願成為歷史罪人，因此議題造成的震盪或賣壓，歸根究底是個假利空。

類股方面，原油報價續漲，塑膠類股維持強勢格局，台塑、台聚、華夏、亞聚5日漲幅均超過大盤，農糧概念股興農、龍燈-KY、台肥也逆勢上漲；貨櫃三雄出量收紅，浮現止跌契機，BDI指數續強，散裝強過貨櫃，譬如本周納入投資組合的裕民，股價5日出量震盪，守穩所有均線。