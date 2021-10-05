法官審案烏龍一簍筐，民眾權益屢屢受損。前台北地院一名張姓法官因遲到來不及開庭，竟謊稱電腦故障延後開庭，不只如此，他還曾未到庭，之後再補請假，同時也因未及時審案裁判導致收容人多關了6天，因此遭到監察院通過彈劾，認定他嚴重斲傷司法威信，送交司法院職務法庭審理。

2019年5月31日張姓法官已自行辭職，依據已施行的《法官法》新制，未來已退休或離職的法官，遭職務法庭判決懲戒，可以追回已領取的退休金，以及用還未領取的退休金或退養金來抵銷、扣押或強制執行。

張是從2016年起在北院擔任候補法官，年終職務評定每年未達良好 ，且任候補法官的服務成績審查，也經司法院人審會認為未達及格標準，是當年法院列管的法官。

根據監察院彈劾文指出，2017年6月21日張原須開庭審理案件，他因睡過頭竟向書記官「求救」，要求書記官「先唬爛電腦有點問題」，要蒞庭檢察官及被告在法庭等候，隔年他又多次開庭未到或事後補請假，由其他法官代為開庭。

張還曾在宣判當天未提出判決書原本，反而要書記官故意傳錯誤的判決，之後再以正確判決覆蓋(俗稱AB判決)，以規避辦案時效研考規定。

最誇張的是，張姓法官審理林姓男子因毒品等罪遭判刑8月的案件時，張在裁定執行刑期時，完全沒發現林男已經移監，且林的刑期期滿日為2018年1月4日，但他卻因 疏失讓林男多關了6天。林後來聲請刑事補償，台北地院判准補償1萬 8000元，張也被要求負責繳付賠償。

事後法評會將張移由監察院調查，他向監委解釋，因身心狀況不佳致工作發生問題，但他之後很努力地結案，且收容人多關6天是書記官送達錯誤，並非他的疏失。

監察院調查後認為，張承辦案件超過4個月未進行因此停滯共31件 ，且他開庭未到之後補請假，又未積極迅速審結並督導書記官正確送 達，致收容人因此遭多執行6日，違失情節重大，通過彈劾送交職務送交法庭審理。