無視禁令颱風天硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲 13:012021/10/11 中時新聞網 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無視禁令硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圓規颱風過境，山區帶來雨量使河水暴漲，在尖石鄉秀巒村的泰崗野溪溫泉，11日傳出有2組共6名遊客受困在沙洲，新竹縣消防局據報派員趕赴現場，因水勢湍急，到中午還未將受困民眾救出。 尖石鄉公所有立牌禁止進入泰崗野溪溫泉，據傳有2組各有3名遊客，在2個不同沙洲受困，彼此距離約有5、6百公尺，消防局派4車11人趕赴現場搶救。 消防員趕到現場只發現3人受困，目前打算以拋繩槍進行救援，還無法確定有6人，依照勤指受理資訊在現場持續搜尋中。 花蓮道路變斷崖 遊客擅闖玩命搶拍 雲林詔安「溪王祭」 傳承客家先人硬頸惜福精神 #泰崗 #野溪溫泉 #現場 #受困 #遊客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 等不到5倍券 樂木舍3億易主 04:102021/10/08 產業特刊 「幽靈餐車」再現金門 鄉村市集10／9莒光湖登場 09:492021/10/05 生活 國慶連假將至 南投警推六大交通疏導 19:112021/10/06 社會 林務局10月8日起 國家森林遊樂區振興優惠開跑 17:512021/10/07 生活 漁人碼頭10月8場煙火秀 新北警加強疏導拖吊 14:042021/10/08 社會 清零措施太嚴 歐企考慮撤港 04:102021/10/09 全球財經 竹縣尖石「甜蜜好柿多」 歌手羅美玲做代言人 16:072021/10/05 寶島 水保局海洋運動會「高年級」隊伍最搶眼 13:582021/10/04 生活 宜蘭三星美麗秘境 安農溪上游野薑花正盛開 15:572021/10/05 生活 花蓮溫泉專車套裝行程搶手 縣府加碼增開兩梯次 13:192021/10/09 生活 賓士大G卡礁岩斷路 16人困海蝕洞搭直升機脫困 耗百萬全民買單 10:262021/10/11 社會 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 恐怖！颱風釀內湖土石崩落 4車遭砸「1車巨石壓車頂」 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 無視禁令颱風天硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲 - 社會 公車撞西營大將軍 車毀廟損人安好 信眾驚呼：神明有保佑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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