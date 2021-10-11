圓規颱風過境，山區帶來雨量使河水暴漲，在尖石鄉秀巒村的泰崗野溪溫泉，11日傳出有2組共6名遊客受困在沙洲，新竹縣消防局據報派員趕赴現場，因水勢湍急，到中午還未將受困民眾救出。

尖石鄉公所有立牌禁止進入泰崗野溪溫泉，據傳有2組各有3名遊客，在2個不同沙洲受困，彼此距離約有5、6百公尺，消防局派4車11人趕赴現場搶救。

消防員趕到現場只發現3人受困，目前打算以拋繩槍進行救援，還無法確定有6人，依照勤指受理資訊在現場持續搜尋中。