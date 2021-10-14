桃園市蘆竹區坑子溪休閒農業區座落於坑子溪流域，涵蓋坑子里及外社里，總面積達297多公頃，附近有擁有豐富的綠竹筍、稻米、茶業及桃金孃等農業資源，休區內也有閩南式傳統建築，其遊客中心14日揭牌更引進無人商店推廣在地農產品。

桃園有4.8萬公頃的農地，市府積極規畫休閒農業區，蘆竹區坑子溪休閒農業區自2019年7月12日經行政院農業委員會公告畫定。農業局局長郭承泉表示，這次新設坑子溪遊客中心，除了提供遊客休憩空間外，也提供休閒農業區內景點、交通、食宿等旅遊資訊諮詢服務，亦會不定期辦理生態導覽、農事體驗等活動。

郭承泉指出，這次更特別引進無人商店推廣休區的在地農特產品，如山珍特咖啡、小木屋休閒農場澳洲茶樹洗手乳、澳洲茶樹防蚊液，還有蘆竹區特用做物產銷班的金萱烏龍茶、蘆峰紅茶、紅玉紅茶、相思炭焙茶、天賜米等，最方便的是支援多元支付，可用信用卡、悠遊卡、一卡通、街口支付、apple pay等支付，輕鬆把新鮮農產品帶回家。

郭承泉說，市府推動休閒農業發展以跨局處整合各項資源，透過盤點資源、規畫範圍、整合行銷等方式深入地方，並配合一休區一花卉或一節慶的行銷策略，拉抬各休閒農業區的知名度，舉例來說，「桃金孃」是蘆竹坑子溪休閒農業區的形象花卉，曾辦理過坑子溪桃金孃復育活動，成功凝聚地方共識並串聯農場行銷。