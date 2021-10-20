面積約1 公頃的口湖鄉殼貝類暫置區，接近箔子寮漁港，縣府為有效管理，設置電動門、圍籬220公尺、車棚架、貨櫃屋、水塔、流動式廁所、埋入式汙水儲存槽、監視器，目前進度已達成9成5，只剩網路尚未通，預估11月起啟用。（周麗蘭攝）

縣張麗善呼籲漁民把肉清洗乾淨再運到暫置區，以免暫置區變成惡臭、蚊蟲孳生中心，縣府也會妥善管理。（周麗蘭攝）

雲林縣府農業局、環保局、水利處近期在口湖鄉下崙地區設置一處廣達1公頃的堆置區解決，使文蛤殼、牡蠣殼循環再利用，縣長張麗善今（20日）前往勘查。（周麗蘭攝）

雲林縣沿海鄉鎮是文蛤、牡蠣重要產地，若遇天災或人為汙染導致大量暴斃，漁民濫倒在荒地堆積如山，散發惡臭擾人，雲林縣府農業局、環保局、水利處近期在口湖鄉下崙地區設置一處廣達1公頃的堆置區解決，使文蛤殼、牡蠣殼循環再利用。

面積約1公頃的口湖鄉殼貝類暫置區，接近箔子寮漁港，縣府為有效管理，設置電動門、圍籬220公尺、車棚架、貨櫃屋、水塔、流動式廁所、埋入式汙水儲存槽、監視器，目前進度已達成9成5，只剩網路尚未通，預估11月起啟用，縣長張麗善今（20日）前往勘查。

張麗善表示，口湖鄉養殖大量文蛤、牡蠣，近年極端氣候影響，春夏季節交替時容易致使貝類出現大量暴斃，導致大量廢棄殼貝被隨處丟棄，惡臭又孳生蚊蠅，居民生活品質惡劣，她責成縣府團隊解決，農業局、環保局、水利處共同爭取中央補助。

張麗善說，以後漁民都可把文蛤殼或牡蠣殼運來暫置區，但請漁民把肉清洗乾淨再拿來，以免暫置區變成惡臭中心、蚊蟲孳生中心，請漁民多加配合，縣府也會妥善管理。

她表示，環保局2年來把文蛤殼鋪設在濁水溪沿岸讓馬鞍藤攀附固沙，抑制河川揚塵的效果不錯，會持續辦理，此外也會設法讓這些廢棄貝殼加工成為飼料、肥料的原物料，加強循環再利用。

雲林養殖協會理事長曾鴻胤表示，口湖鄉有8個養殖區，漁民遇到文蛤暴斃已經血本無歸，要清運有難度，排不到車班就會亂丟，產生臭味影響空氣品質嚴重，縣長做得很好，漁民一定會配合。

口湖清潔隊長梁晉源則表示，希望縣府再購買清洗文蛤機，如果有此設備，先把死肉清洗下來，就可再利用口湖鄉清潔隊特別的「黑水虻處理技術」，就不會變成垃圾，還可變成有機肥料。