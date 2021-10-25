原住民委員會辦理績優文健站表揚，原鄉長輩載歌載舞，展現活力 。（莊哲權攝）

原住民族委員會25日頒獎表揚文化健康站績優團隊，台東縣有11個團隊獲獎，馬蘭文健站長輩上台載歌載舞，展現原鄉活力，主委夷將Icyang主委表示，文健站不僅照顧部落長輩的健康，更是族語保存的重要平台，期許各文健站一起打造成多機能、樂齡友善的據點。

原民會25日在娜路灣大酒店舉辦「原氣十足．健康滿分」績優文化健康站頒獎典禮，台東縣共計11個獲獎績優團隊，其中嘉蘭、伊濘、長光、新福及安朔等5個單位，已連續2個年度獲獎。

主委夷將Icyang表示，2017年起，文健站預算從財源較不穩定的公益彩券回饋金改由長照服務發展基金補助，經費從2016年的9000萬元到今年11億，全國文健站數倍增3.5倍，照顧長者超過1萬3000人，照服員薪資由每月1萬1000元增加到3萬3000元，創造約1000多個業機會。

夷將Icyang提到，文健站也是族語保存的重要平台，部落長者是語言與文化傳承的寶庫，他勉勵有文健站照服員好好的跟長者學說族語，工作同時把自己的母語救回來，也期待各文健站能相互學習，一起打造多機能、樂齡友善、原氣健康的據點。

台東縣長饒慶鈴感謝原民會將文健站財源從長照基金穩定下來，讓縣府可以在中央的支持下陸續增加文健站，目前全縣已有91站，每天有2800位以上長者在這些站內被安心照顧著，也要特別感謝站內計畫主持人、照服員、專案經理人及專職廚工。

她說，今年共有53個文健站從全國433站激烈競爭中脫穎而出，台東縣有11個站獲獎，其中5個文健站連續兩年獲獎，未來將持續提升文健站的品質與專業。