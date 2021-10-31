「仲夏寶島號」蒸汽火車停靠在台東山里車站，吸引遊客造訪。（蔡旻妤攝）

「仲夏寶島號」蒸汽火車停靠在台東山里車站，吸引遊客造訪。（蔡旻妤攝）

「仲夏寶島號」蒸汽火車停靠台東山里車站，吸引大批鐵道迷。（卑南鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真）

「仲夏寶島號」蒸汽火車將有3趟次停留在「到不了的車站」台東山里火車站，台東縣卑南鄉公所為首航旅客準備迎賓舞、贈送古早味麥芽餅，吸引500多位遊客湧入，將小站擠得水洩不通；民眾表示，現在的孩子從未看過蒸氣火車，孩子直呼驚奇。

孩子在月台邊睜大眼睛，好奇詢問家長「怎麼從來沒看過會噴氣的火車？」。由於山里部落仍保有五六十年代的純樸景色，卑南鄉公所準備了古早味麥芽餅以及紀念明信片贈送給遊客，公所表示，這兩樣物品與記憶中的蒸汽火車可說是完美搭配，讓中年人懷舊、讓小朋友嚐鮮。

台東山里火車站因曾被作家劉克襄形容為「傳說中到不了的車站」，也是鐵道迷口中的祕境車站，吸引不少遊客想要探尋山里站的芳蹤，然而，目前山里站並無對號列車停靠，因此許多旅客「路過山里卻不曾踏上山里」，增添了山里站的神祕色彩。

山里車站鄰近有一座白色小教堂，是前人以卑南溪床的鵝卵石堆砌而成，漆上了白色油漆再搭配紅色的十字架，伴隨著1棵百年老松，有種遺世獨立的感覺，成為許多新人拍婚紗、遊客打卡的熱門景點。

卑南鄉公所表示，往年仲夏寶島號在夏季一期稻作收割後開行，今年因疫情影響延至10月底，恰巧是二期稻作收割前，因此火車配合稻浪也吸引許多攝影人一路由玉里跟拍到台東。仲夏寶島號今年還有11月13日、11月27日兩趟次，下午3時43分抵達山里火車站，下午4時30分離開，停留47分鐘，呼籲喜歡火車的朋友把握機會。