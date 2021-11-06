違法亂紀的人本該受到法律制裁，在獄中好好反省，沒想到巴西卻有一名囚犯想紅想瘋了，竟然打著「監獄生活」的旗號，經營社群平台，果然此舉成功奏效，吸引成千上萬名粉絲追蹤。

綜合外媒報導，巴西里約熱內盧的「道爾頓克雷斯波監獄」（Dalton Crespo）有一名囚犯日前被發現，在關押期間竟然透過不法管道，取得17支手機和13張手機SIM卡。為了一舉成名，甚至偷偷用手機拍攝監獄內的情況，除了自己的牢房起居之外，囚犯之間的團體活動過程也全被拍了下來，並且將影片全數上傳至抖音（TikTok）平台。

而「監獄VLOG」的策略果然成功幫他吸引到無數粉絲追蹤，加上影片的更新速度迅速又固定，很快就累積一群死忠粉絲，在網路上小有名氣。然而隨著名氣漸長，關押他的獄方也發現他的偷拍行為，這才驚覺他竟然打著監獄的名號，在服刑期間兼當網紅。

面對該名囚犯的囂張之舉，里約熱內盧監獄氣炸了，管理部負責人Fernando Veloso對此發表聲明表示，內部已啟動審查程序，「我們一直要求囚犯不得和外界接觸，日後將更嚴格管控囚犯私自攜帶通訊設備入獄的情形。」至於該名違規的囚犯除了違禁品遭到沒收之外，也被移轉到戒備更森嚴的監獄。