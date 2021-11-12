網紅陳沂與雞排妹（鄭家純）私人恩怨糾纏已久，今年5月兩人在直播中互槓，陳沂在過程中公開雞排妹的電話號碼，導致她表示事後被網友騷擾，身心受創非常痛苦，因此控告陳沂違反《個人資料保護法》，檢察官最後作出不起訴處分，也讓陳沂逮到機會列舉5點反擊雞排妹。

陳沂獲得不起訴處分後，直接列舉5點隔空反擊雞排妹，分別是「雞排妹不離不棄委任她的御用仙人跳律師，王啟任」、「雞排妹可能是官司纏身，突然從鄭家純改名叫鄭采勻」、「雞排妹的電話從頭到尾都是她自己高調公佈，而且還得意洋洋的說她有兩支電話，對她根本沒有損害，還叫網友用她的電話去誠品消費幫她集點」、「要讀書！要讀書！要讀書」。

陳沂獲不起訴處分後，隔空反擊雞排妹。（圖／陳沂臉書）

陳沂最後喊話雞排妹「請不要再逃避，我告妳的侵害個資的案子還在偵查中，被告屢傳不到是會變成通緝犯的喔」，對此，網友紛紛留言：「陳沂已經不起訴，雞排妹還在審，她真的不懂法律界線是什麼」、「笑別人給濟公改名，結果自己偷偷改名，這不是雙標，什麼是雙標」、「要讀書要看書，不要總是叫別人去誠品幫你集點」、「你每次被告輸的都是對方，太厲害了」。

雞排妹之前直播上演「屠龍記」，事隔數日，龍龍在臉書道歉並喊話：「希望妳最後給我擁抱是真的」，沒想到換來「請妳回去妳的舒適圈」的無情回應，這讓死對頭陳沂狂酸：「一個善良的人，是不會把人趕盡殺絕的，而且用最壞的手段，通常強調自己多善良的人，都很不善良」，還不忘嘲諷：「就像強調『純』的，通常都『不純』，只有純黑是真的」，看來兩個女人的戰爭短期內不會落幕。