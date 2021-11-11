南韓35歲知名女星朴敏英，出道多年以甜美臉蛋清新氣質，加上自然又細膩的演技讓她受到大眾喜愛，2018及2019年更憑著夯劇《金秘書為何那樣》、《她的私生活》再度爆紅，粉絲遍及全亞洲。而近日趕拍新戲的她，仍不忘在社群平台上更新近況，火辣好身材也因此意外曝光。

朴敏英繼去年演出韓劇《天氣好的話，我會去找你》後，近期也宣布接下新作品《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，並在劇中飾演精明能幹的「腦性女」，將與新生代男神宋江共譜職場浪漫愛情劇，令粉絲們相當期待兩人會擦出什麼火花，該劇預計將於明年初上檔。

不過，朴敏英雖忙著趕拍新戲，近期仍不忘在個人IG上分享近況，她除了曬出粉絲送的出道15年慶祝照外，也公開劇組前往海邊拍攝時的短片。只見她頭戴著黑色毛帽，並身穿西裝外套與灰色休閒褲及馬丁靴，整體造型看起來休閒又不失帥氣，但仔細一看才發現西裝外套裡竟是「中空裝」，使她一抬起手跟著海風開心跳舞轉圈時，立刻炸出結實的腹肌馬甲線，瞬間辣暈一票粉絲，紛紛留言：「這套造型真好看」、「敏英太美了」、「姐姐身材有夠好」、「美麗又可愛的姐姐」、「姐姐看起來好開心」、「像個孩子一樣，哈」、「好辣的腹肌」，吸引超過58萬人按讚。

另外，劇組人員也在IG上曬出另一組與朴敏英的合照，精緻又立體的臉蛋再度令網友們直呼「太美了」。