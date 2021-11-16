南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎（HWASA）出道多年憑著渾厚的嗓音與實力派歌唱技巧而受到粉絲的喜愛，加上她在實境秀節目中展現率真又不造作的性格，使她人氣持續攀升。近日即將推出新專輯的她，也受邀登上時尚雜誌封面，並在其中大秀凹凸有致的火辣身材，吸引粉絲熱烈討論。

華莎自2019年推出個人單曲《TWIT》後便大受好評，2020年首推SOLO專輯《Maria》也同樣表現亮眼，如今她也即將在本月24日推出第二張專輯《Guilty Pleasure》正式回歸舞台，並一連推出《I'm a light》與《FOMO》、《Bless U》三首單曲，讓粉絲們相當期待。

另外，華莎近期的造型也同樣引起網友注意，她除了在率先公開的專輯預告影片中，穿上透視連身衣大方展現前凸後翹的迷人曲線外，近日她也在時尚雜誌《W Korea》中，示範各種個性穿搭，其中一套西裝外套搭配窄裙的造型，裡面疑似什麼都沒穿，大秀火辣的東西半球，令粉絲們驚艷不已，紛紛留言「姊姊太帥了」、「果然又辣又帥的華莎」、「太好看了」、「我的女神」，吸引超過99萬人按讚。

MAMAMOO於2014年以4人團體出道後便以渾厚又具穿透力的嗓音，加上團員獨特的魅力，吸引大批海內外粉絲的喜愛，先後以《Egotistic》、《gogobebe》、《AYA》、《Dingga》等多首暢銷單曲橫掃全亞洲。華莎則是在2018年的實境秀《我獨自生活》中，展現自然不做作的性格而爆紅，後來又與李孝利、嚴正化、Jessi三位前輩組成「退貨遠征隊」而大受好評，使她人氣直衝天際。