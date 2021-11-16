剛度過39歲生日的知名女星林依晨，與圈外丈夫林于超結婚六年，終於在今年迎接第一個女兒誕生，並在生日當天，也就是10月29日於社群平台上報平安，受到廣大粉絲的祝福，目前仍在月子中心靜養的她，近日也開始忙著分送女兒的彌月禮盒分享喜悅，並意外透露女兒的小名。

對於私下生活相當低調的林依晨，不久前才被媒體爆出已經懷孕，沒想到就在她於IG上發文承認沒多久，就在10月份生下寶貝女兒，並於IG上發文表示「恭喜生命的生命，真的太值得歡慶了」，讓粉絲們又驚又喜；林依晨在微博上，也同樣曬出一張女兒的小腳丫及側臉的照片，吸引大批粉絲紛紛送上祝福。而一個月過去，如今林依晨雖還在月子中心靜養，但也忙著向親友及演藝圈好友們分送女兒的彌月禮盒分享喜悅。

在親友公開的彌月禮盒中，林依晨自掏腰包選用知名老店「明月堂」的禮盒，除了有豐富的糕餅還附上ㄧ張卡片，內容寫道「新生命降臨的由衷喜悅想與你分享，願我們都能和孩子們一樣，容易快樂與滿足，並充滿著無限可能性」，最後不忘屬名「于超、依晨和小小林」意外曝光女兒的小名，也讓粉絲們直呼「太可愛了」、「很依晨」、「祝福小寶貝平安長大」，同樣造成話題。

事實上，人美心更美的林依晨，除了這次的彌月禮合選用糕餅老店表達支持外，6年前結婚時她也選用「喜憨兒雙層喜餅」低調送暖，還透過自己懷孕的喜訊呼籲大眾重視環境保育及珍惜資源，讓不少網友忍不住大讚「果然是正能量女神」。