2022年中天主播桌曆不到2周已賣出1千多本，網友紛紛敲碗期待主播群美照曝光，就連主播自己也都很期待趕緊能看到桌曆成品。主播林嘉源與鄭亦真，被問到踏進攝影棚拍照的心情時，都透露內心非常興奮，還紛紛在社群平台上曬出拍攝過程，主播林嘉源看到拍出來的成果當下，不禁驚讚：「任何事情真的還是交給專業的來！」

林嘉源從業10多年，面對攝影機鏡頭駕輕就熟，但電視上主要都是透過聲音、表情表達，這次參與棚內平面拍攝，則是他的第一次，「拍照真的太不一樣，我從頭到尾都只會『主播燦笑』，還被現場的人笑說，是在拍競選照嗎！」一開始表情有些僵硬，在攝影師的引導下漸入佳境。

林嘉源身穿自己喜歡的大地色私服入鏡。（中天新聞提供）

而每位主播也都自備一套私服入鏡，林嘉源則是選擇了一身大地色系的休閒服飾，在拍攝過程，他也透露自己很喜歡奶茶色、駝色等，還笑稱自己很常穿成像「一棵樹」。中天YT頻道獨家播出他的拍攝花絮時，有不少網友留言「太帥！」、「可以出道了！」，其中還釣出資深媒體人羅友志留言：「你已經犯了侵佔罪，一個人佔了所有人的帥」。

照片同樣令人驚豔的還有主播鄭亦真，她平時上鏡頭多半是一身套裝，這次拍照改走清新運動風，白色T恤搭配百褶裙，整體超吸睛，為了呈現最極致的視覺效果，她特地在拍攝前夕與服裝師、造型團隊腦力激盪將近一周，原本已選定一套，結果拍攝當天睡醒，她則又改變主意，「真的難以抉擇，其實希望能透過照片展現活力，跟大家一起迎接嶄新的2022。」

對於服裝和造型的反覆討論、準備，她形容「簡直就是場服裝秀」；拍攝時她則自我調侃其實很不會擺POSE，完全考驗肢體動作的極限。2022年再推主播桌曆，也勾起鄭亦真的回憶，去年每個主播桌上都有一大疊桌曆等著簽名，那時公司樓下不時都有很多粉絲在等主播下班，就為了讓自己喜愛的主播簽名。

12月中天新聞轉型數位媒體屆滿一周年，推出2022年主播限量桌曆，不僅有一系列精美照片，設計上把照片及月曆作分割翻頁，讓粉絲能依自己喜好搭配選擇，今年桌曆限量推出，僅刷一版，欲購買請上「快點購」。