官田遊客中心有寬闊的草原及地景藝術，吸引遊客前去野餐。(西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真)

近來疫情趨緩，加上天氣逐漸涼爽，正是出遊野餐的好時節，南台灣最新野餐祕境及網美景點「官田遊客中心」，以鄉村聚落及西拉雅族元素融入嘉南平原地形意象打造而成，擁有一片廣闊的大草原及優美的環境，是民眾假日野餐的新選擇。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處表示，官田遊客中心大草原上的「許願鶴 幸福翔起」地景藝術作品由藝術家蕭青陽操刀，白色骨架打造出紙鶴造型，綠色大草原上豎著「SIRAYA」字母和梅花鹿裝置藝術，都是打卡熱點，去年11月管理處推出野餐活動大受好評，草原區也漸漸成為野餐熱點。

管理處今年更推出全新觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」，官田遊客中心是停留的站點之一，民眾搭乘「台灣好行-菱波官田線」，可直達官田遊客中心，免去交通的煩惱，還可以輕鬆享受野餐以及拍美美的照片。

「台灣好行-菱波官田線」串聯「經典小鎮3.0官田」周邊景點，同時結合在地業者推出多樣化的旅遊套票，遊客可以透過套票的組合搭乘台灣好行輕鬆玩江南渡假村、烏山頭水庫、八田與一紀念園區、官田遊客中心、川文山、新化老街、南科考古館等景點。

官田遊客中心除了提供遊客旅遊諮詢服務外，附設的賣店「清松養生小館」也有精美伴手禮可購買，而且現正在舉辦周年慶活動，消費滿額可抽掃地機器人、移動式空調冷氣、65吋液晶電視等大獎。

管理處處長許主龍表示，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施鬆綁，國人也陸續到各地景點旅遊，歡迎大朋友小朋友一起搭乘「台灣好行-菱波官田線」來到西拉雅國家風景區旅遊，除了可以來官田遊客中心野餐，享受與大自然相處的美好時光，還能順道走訪沿線各知名景點、品嘗各式各樣美食。