信義房屋今年創辦40周年，雖不屬於製造業或高耗能產業，仍秉持ESG（環境、社會、公司治理）理念，長年致力於減碳、保育等工作，且表現屢獲國內外獎項肯定。有鑑於國際趨勢及投資人愈加重視ESG，但對於「該怎麼做」，仍是許多民眾乃至於企業的疑惑，信義企業集團創辦人周俊吉18日受邀出席「2021商周ESG減碳高峰會」，分享信義房屋從自身做起的減碳應用成果，以及近期最夯的馬來西亞環灘島規劃，盼讓與會者了解永續經營與友善環境的做法，未來都有機會在各自的產業中，成為永續發展的領導者。

信義房屋近期最常躍上新聞的話題之一，就是買下了馬來西亞沙巴附近的一座環灘島。雖是首次跨足觀光產業，但周俊吉打算做的事，卻很不一樣。

周俊吉在減碳高峰會中分享，環灘島距離沙巴首府亞庇約1小時船程，搭飛機則僅約需20分鐘，富有珊瑚礁與海龜等自然生態，四周環繞著白色沙灘。因此，在他買下這座環灘島之前，前業主已經規劃要興建10座面積各約30公頃的度假飯店，島中央還要興建小飛機跑道，方便各國觀光客前來。

但周俊吉發現，這固然能吸引遊客到訪，但是，目前島上的亞熱帶樹種、灌木林、海龜和珊瑚礁，全都受到人為破壞，這都不是靠著大自然自己的力量就能復原的，透過人為妥善介入，協助修復並積極進行保育，才有可能延續美景生生不息。因此，最後他決定將度假飯店縮減為2座，並捨棄興建飛機跑道。

取而代之的，是搭配既有林相與土壤重新造林、增設海洋保育中心以復育當地原生種海龜及珊瑚礁，並設計碳足跡最少的友善環境食物計畫；另外，也利用環灘島的自然條件發展「藍碳潛力計畫」，所謂藍碳，是指紅樹林、鹽沼、海草床，其儲碳及吸碳能力可能比比陸地上的綠碳（森林）高出6、7倍以上；再者，除太陽能等乾淨的再生能源外，還會設置智慧能源管理與回收系統。

這些計畫所需的時間、精力不少，「很多人問，為什麼要拒絕立即獲利？為什麼不追求最大利潤？」周俊吉強調，ESG趨勢風靡全球，但信義房屋其實已經在這塊領域耕耘許久，環灘島的規劃，恰好有個里程碑能夠實踐願景。

舉例來說，信義房屋去年的用電碳排放量比10年前減少34.36%，10年來分店數從323家成長至465家，員工人數從3429人成長至4997人，但同仁人均用電碳排放量，卻比10年前減少55.13%。

為什麼做得到？關鍵在於引進國際規範，透過ISO最新的能源與環境管理系統，協助進行減碳，以達到最大效益，使信義房屋成為全球首家通過ISO 50001能源管理系統暨ISO 14001環境管理系統驗證的房仲業，亦是全球首家通過ISO 14064-1溫室氣體查證的房仲業，同時，也創造全球第一本不動產經營碳足跡「產品類別規則」，提供未來同業需要減少碳足跡時，可以有參考依據的標準文件。除組織本身外，信義房屋的減碳應用也推廣到整體服務流程，去年每一筆不動產仲介服務碳排放量，都比5年前下降了5成以上。

也因為如此，周俊吉說，2016年信義房屋取得碳標籤、2017年取得減碳標籤、2020年兩者均獲環保署的同意展延，信義房屋門市都可以看到相關標籤。2018年起，也推動永續門市（淨零排放門市），截至2021年已有17家。

信義房屋創立迄今40年，「信義永續原則」與近年火紅的環境、社會、公司治理、供應鏈管理等ESG趨勢不謀而合。周俊吉總結，目前已參與永續能源基金會發起的台灣淨零行動聯盟，目標在2030年達到信義房屋淨零排放，整體信義企業集團則是在2050年達到淨零排放，也希望藉由信義房屋扮演的角色，帶動同仁、客戶、社區，一起向永續好生活的目標邁進。