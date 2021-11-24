9人座新型客機P2012進駐台東，將兼顧觀光與醫療後送。（莊哲權攝）

9人座新型客機P2012進駐台東，將兼顧觀光與醫療後送。（莊哲權攝）

由安捷飛航訓練中心引進全新義大利生產，造價1億1000多萬元的9人座P2012型客機，已進駐台東豐年機場，今天首度公開亮相，將來除了提供台東地區空中導覽及空拍以外，也肩負醫療後送任務，預計最快明年1月首航。

11月17日剛飛抵台東豐年機場的亞洲首架P2012型客機，白底、藍、黃相間的流線造型格外搶眼，安捷飛訓中心董事長高健祐表示，這架飛機可容納9名乘客，已規畫東海岸、花東縱谷及離島3條空中旅遊路線，遊程約30至45分鐘，目前正進行相關審查作業，希望明年1月正式首航。

除了空中導覽以外，新飛機也規畫做為台東緊急醫療後送之用，聯合國際救援執行長徐震宇指出，由其是針對外國旅客在國內受傷時，因為法規限制無法接駁後送，這架飛機就能變更成醫療專機，接送傷患，至於國內傷患，也能透過保險機制，接駁至國內任何機場，快速接受治療。

副縣長王志輝說，安捷航空加入空中導覽，對台東而言是全新的遊覽方式，可以讓遊客從空中鳥瞰不一樣的台東，全台也只有台東的空域，可以讓民航機載客空中旅遊，台東的觀光發展頗有助益。