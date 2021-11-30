國內疫情持續降溫，國旅與鐵路載運人次都有復甦跡象，台灣高鐵今年成立旅遊事業處，依靠無人能敵的交通優勢，設下「國旅領導品牌」的目標。隨著新冠肺炎疫情趨緩，高鐵打破以往單純與飯店業者「車＋酒」合作，直接與各縣市政府接洽，打造旅遊產品，並尋求異業結盟的機會，深耕國旅市場。

高鐵公司今年將旅遊事業部升格為處級單位，加強對國旅市場布局，以往高鐵假期產品幾乎只有高鐵與飯店的「車＋酒」聯票，如今再與旅遊業者、各地方政府異業合作，讓旅客享受一站式的深度旅遊。

「高鐵不只是交通運輸業者，還是美好生活的連結者。」高鐵公司總經理鄭光遠表示，旅客從下高鐵之後，有安排專屬遊覽車與導遊，在車上一路解說，抵達目的地再由在地導遊接手，整個車票、地接串起來就是一項好產品，最重要的是便宜又大碗，打動旅客的心。

鄭光遠說，高鐵與地方政府一起談合作與優惠，在地農產想要促銷，高鐵也會組合在一起，大家合作增加了收益，吃喝玩樂也帶動地方的工作機會，這是高鐵假期、搭高鐵遊台灣，最主要的精神。

旅遊事業處副總經理蕭冠群指出，旅遊事業處有2個新部門因應產生，第一是國旅策略規劃，專門負責與觀光政策、地方觀光商圈、地方觀光旅遊局去做對街，理解當地資源，談出條件並把它轉為產品。

第二是數位行銷推廣，高鐵擁有龐大的數據資料庫，1年超過6000萬人次搭乘，這些旅客看似只是搭車，但也可能有旅遊需求，藉由資料庫分析、建模，主動尋找並推薦給旅客，達到精準和主動行銷。蕭冠群說，過去高鐵假期沒有用到這些數據，現在高鐵有大的戰略方向，將會善用這套系統進行深層顧客旅遊數據分析。