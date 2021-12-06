新北市長侯友宜6日出席龍形市場開工典禮表示，這座市場將是一座充滿八里意象的現代化市場，預計2023年上半年完工。（戴上容攝）

八里區龍形市場過去因回饋空間條件喬不攏，歷經10餘年遲未開工，後經市府調整，開放150坪公共空間即符合資格，總算有廠商願意投標，新北市長侯友宜6日出席龍形市場開工典禮表示，這座市場將是一座充滿八里意象的現代化市場，預計2023年上半年完工。

八里地區上庄市場10餘年遲未有結果，居民想要買菜大多到車程10多分鐘的八里下庄採買，2013年市府公告採BOT發包興建龍形市場，2016年雖有廠商投標，但因回饋空間廠商與地方喬不攏，廠商無利可圖，乾脆以「資金周轉不靈」為由棄標，後經市府調降公共空間即符合資格，市場終能動工。

侯友宜說，他是菜市場長大的孩子，現在公有市場已不符合需求，要持續更新才會讓下一代願意回來接棒經營。感謝全翰龍形公司的協助，與市府團隊共同規畫現代化市場，新北市整體市場的改建、改造都會持續往前走，讓下個世代落腳在地、深耕新北。

侯友宜說， 龍形市場興建大概耗資1.07億，當中有零售市場、超市還有商業設備設施及市民可以活動的公益回饋空間，完工後將是當地最現代化的市場，未來會是大家開心生活的好地方，期待2023年春天完工。

市場處補充，龍形市場規畫地上4層、地下1層，其中1、2樓將作市場與超市、3樓是商業空間預計作補習班使用，4樓是回饋150坪空間，設有17個汽車停車、29個機車停車格。市場外觀將引入八里觀音山、淡水河及台北港等在地景觀元素，入口處設置帆型假牆，營造港口船隻及山巒層層疊進的意象。