台達電今（24）日宣布，為因應能源轉型所建置的桃園平鎮廠區5MW儲能系統，已於11月1日加入台電電力交易平台，上線首日營收就超過10萬元，至今未達一個月營收已突破200萬元。台達電表示，台達電藉由實際參與台電電力輔助服務，來展示電網級儲能的關鍵技術，為未來有意參與電力輔助服務交易的客戶，提供最全面的產品解決方案與技術支援。

台電電力交易平台輔助服務上線，目前共有大同、台達電、安瑟樂威與漢翔航空四家業者以儲能系統加入電力輔助服務，台達電平鎮廠5MW儲能系統，全天候執行要求最嚴苛的dReg0.25動態調頻備轉，上線後平均執行率達95～100%之間，而漢翔航空以5MW儲能系統加入台電調頻備轉服務，也是採用台達電解決方案。

台達電營運長張訓海表示，台達電積極參與能源轉型，此次平鎮廠區儲能系統的啟用，即是能源基礎設施方案的一項具體實踐。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達是第一家完整通過台電「dReg0.25、dReg0.5及sReg」三種不同調頻備轉能力測試的合格廠商，平鎮廠區的系統更是台達在台灣第六套成功併網運轉的MW級大型儲能系統，目前台灣近65%的儲能專案皆為台達電所建置，今年底台達將達成與台灣業者簽約20MW自動調頻服務應用的里程碑，明年全台將達200MW。

張建中進一步指出，台達電投入台電電力輔助服務是以向客戶展現技術實力為主，台達電的目標是在台灣儲能設備市場持續維持最高的市占率、新的儲能建設案台達電都能參與，海外市場則將尋求與電力營運公司、電力輔助服務業者合作的機會。

能源轉型帶動電網轉變成分散式、雙向的智慧電網，再生能源發電占比大幅增加，區域性的微電網也日漸普及，汽車產業走向電動車後，新的用電需求與大量充電站建置應運而生，兩大產業的轉型勢必伴隨電網穩定與電力調度問題，儲能系統的調控正是這些問題的解方。