電池廠順達(3211)加大力道搶攻非IT領域，順達總經理許諸靜表示，輕型電動載具及儲能市場維持緩步成長，公司電動自行車及儲能出貨均已出貨，預估明年非IT產品佔比將達10%，並於2023年佔比達15%到20%，明年在IT產品持平及非IT產品成長下，預估全年整體營運將較今年微幅成長。

順達今天下午舉行線上法說會，順達主要產品為NB/平板電腦電池組、輕型電動輔助自行車/摩托車及搬運載具電池組、伺服器不斷電系統及資料中心用電池組、儲能電池模組及電池組充電器等，公司在遷入林口總部後，加大力道投資非IT產品，其中動力電池產品部分，順達科偏重在300瓦、500瓦到2K瓦，許諸靜表示，根據市場預估，電動自行車至2025年可成長至約1220萬台，成長地區為歐洲及美國，目前客戶涵蓋歐洲、美系，公司亦與終端品牌廠合作，已有不少新車款出貨中。

在儲能方面，許諸靜表示，儲能產品主要為BBU及ESS，其中BBU應用於伺服器及資料庫中心，受惠於IoT、AI及電動車等新興應用，Google、亞馬遜等大廠持續建置，目前公司產品從100瓦到3000多瓦(3KW)，主要是透過電源廠交給美系客戶，公司亦與終端客戶接觸中，至於ESS則集中在家庭儲能系統，預估2019年到2025年年複合成長20%，主要使用國家為德國、美國、澳洲及義大利，公司產品已於第2季開始小量出貨給歐洲客戶，預估年底還會出一小批量，希望能成為公司明年成長動能。

今年非IT產品佔公司營收比重不到10%，許諸靜表示，希望明年非IT產品佔比能突破10%，2023年佔比能達15%到20%。

受到客戶端長短料、原物料價格上漲及Cromebook需求減緩影響，順達科今年前3季合併毛利率8.5%，年減2.53個百分點，稅後盈餘為6.9億元，年減15.05%，每股盈餘為4.68元，累計前10月合併營收為167.09億元，年增4.65%。

展望未來，許諸靜表示，雖然全球經濟持續受新冠疫情影響，且美中貿易戰致使地域的分化，對經濟發展不是好現象，加上各項缺料及大陸嚴控疫情導致缺工，以及電力不足等因素干擾，但客戶多樂觀看待明年NB，預估公司今年第4季營收接近第3季，若客戶拉貨還不錯，毛利率有機會比第3季好，2021年營收將較2020年微幅成長，明年IT領域可望持平或小幅成長，搭配非IT出貨放量，預估明年可望比今年比今年微幅成長。