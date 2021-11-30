凱基投顧最新將致茂（2360）納入研究範圍，認為致茂在電力電子領域、熱管理的競爭優勢，可支撐其電動車、高效能運算（HPC）應用業務加速成長，初評給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價230元。

凱基投顧高度看好致茂是電動車與先進駕駛輔助系統（ADAS）受惠者，並基於電池化成整合式解決方案大量出貨給陸系電池芯客戶，以因應其由於歐系車廠客戶品質要求較嚴所帶來的產線升級需求，以及電動車零組件測試解決方案於缺料緩解後重啟動能等理由，研判2021～2023年電動車相關營收年複合成長率達31％，至2023年，占合併營收比重增至23％。

另一方面，因IP複雜度與功耗持續提升，系統級測試（SLT）必須被導入IC生產流程，致茂向主要客戶針對HPC、5G行動應用之出貨量上升；且隨台灣晶圓代工供應鏈在地化趨勢，業務擴及半導體前段市場，凱基估計，致茂2021～2023年半導體測試營收年複合成長率達22％。